Pripremno ročište S. B. (43), M. M. (33), M. T. (35), S. K. (33) i M. P., koji se terete za ubistvo Aleksandra Jurišića (34) u Sremskoj Mitrovici, zakazano je za 15. jun, kažu za „Dnevnik” u Višem sudu u Sremskoj Mitrovici i dodaju da je petorici okrivljenih pritvor ponovo produžen i može da traje do 22. juna.

Okrivljeni S. B. iz Vašice tereti se za krivično delo teško ubistvo u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnog dela falsifikovanje isprave. Okrivljeni M. M. iz mesta Međaši u Bosni i Hercegovini i M. T. iz Laćarka terete se za krivično delo teško ubistvo u pomaganju, zatim, okrivljeni S. K. s prijavljenim prebivalištem u mestu Voćnjak i boravištem u Bijeljini, optužnicom se tereti za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a okrivljeni M. P. za krivičnog dela teško ubistvo u potstrekivanju.

Brutalno ubistvo Aleksandra Jurišića dogodilo se 17. januara prošle godine, oko 18.30 časova, ispred porodične kuće žrtve u Sremskoj Mitrovici, a S. B., M. M., M. T. i S. K. su uhapšeni nekoliko dana kasnije, dok je M. P. lišen slobode u Bosni i Hecegovini i potom izručen nadležnim organima Republike Srbije.

Podsetimo, u „Beogradu na vodi“ uhapšen je S. B. i tom prilikom je policija kod njega pronašla pištolj. Osim njega, tada je priveden i državljanin Bosne i Hercegovine M. M., za kojim je Interpol u Beču raspisao međunarodnu poternicu za krivično delo u vezi sa drogom, dok je u Sremskoj Mitrovici slobode lišen M. T.

– Policija je operativnim radom otkrila stanove koje su koristili osumnjičeni, u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, gde su se, kako se sumnja, skrivali S. B. i M. M., koji se sumnjiči za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela teško ubistvo – naveo je nakon hapšenja ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

