Lazar Č. (22), osumnjičeni za ubistvo Miodraga K. (89) na Novom Beogradu, posle stravičnog zločina otišao je u obližnji butik da ukrade stvari i presvuče se, odnosno da skine odeću sa sebe na kojoj je bila krv. Tada se našao oči u oči sa radnicima, kada je jedan od njih pokušao da ga zaustavi. Radnik je tom prilikom povređen.

U pokušaju da spreči krađu, radnik se suočio sa osumnjičenim za ubistvo ispred svoje radnje, ne znajući da je reč o osobi koja je prethodno počinila težak zločin. Lazar Č. je posle ubistva došao do obližnjeg butika, uzeo garderobu, presvukao se i u kabini i pobegao, ostavivši za sobom krvavu odeću.

- Ja sam ga sustigao ispred butika kada je u ukradenim stvarima krenuo da beži. Uhvatio sam ga za majicu i tada me je udario pesnicom u lice. Od tog udarca su mi napukle i naočare, i on je iskoristio taj trenutak, ušao u auto koji je parkirao tik ispred robne kuće i pobegao je - kaže pretučeni radnik.

Nakon njegovog bekstva, zaposleni su u kabini za presvlačenje zatekli prizor koji ih je dodatno uznemirio i praktično potvrdio da se dogodilo nešto mnogo ozbiljnije od obične krađe.

- Nakon što je napadač pobegao, našli smo njegove krvave stvari u kabini gde se presvukao. Ne znamo kako je uopšte uspeo da skine zujalice, ali svoje stvari, zajedno sa telefonom i futrolom za ključeve, ostavio je u kabini. Mi smo tada pozvali policiju i tada smo i čuli da je nedaleko od robne kuće počinjeno ubistvo. Tada smo sve povezali i shvatili da smo imali posla sa ubicom - ispričala je druga radnica pomenutog butika.

Šok među radnicima dodatno je porastao kada se, samo dva sata kasnije, osumnjičeni ponovo pojavio, ovog puta u pratnji policije. Kako saznajemo, doveden je nazad u robnu kuću radi identifikacije, dok su ga policajci okruživali.

- Dva sata kasnije on je uhapšen i sa lisicama na rukama je doveden u robnu kuću, policajci su ga okruživali i držali, a bio je prisutan i inspektor, pitali su ga da li se tu presvukao, međutim, on nije progovarao ni reč - opisala je radnica drugi susret sa Lazarom Č.

Podsetimo, Lazar Č. se sumnjiči da je juče oko 12 časova u Ulici Jurija Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave osamdesetdevetogodišnjem Miodragu K., koji je od zadobijenih povreda preminuo na mestu, nakon čega je pobegao njegovim automobilom.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

