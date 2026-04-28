Teška saobraćajna nezgoda dogodila se večeras u Bečmenu, na teritoriji opštine Surčin, kada su se direktno sudarili traktor i putnički automobil marke „audi“.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama, nakon sudara vozač automobila napustio je mesto nesreće i udaljio se u nepoznatom pravcu.
U sudaru je vozač traktora zadobio teške telesne povrede, ali, prema dostupnim podacima, nije životno ugrožen.
Na licu mesta ubrzo su stigle hitne službe, a policija je započela uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.
Svedoci navode da je traktor u trenutku sudara bio propisno osvetljen, što dodatno komplikuje pitanje odgovornosti za udes.
Takođe, u nezgodi je oštećeno više vozila, što ukazuje na jačinu samog sudara.
Policija intenzivno traga za vozačem „audija“, dok se očekuje da će više detalja biti poznato nakon završetka istrage.
