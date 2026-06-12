U prethodnoj nesreći na istom području poginula je još jedna osoba, pa je ukupan broj stradalih porastao na osam.

Lanac nesreća kod Đera

Nesreća se dogodila u blizini Đera, grada udaljenog 122 kilometra zapadno od Budimpešte. Usledila je nakon ranijeg sudara u kojem je kamion udario u građevinsko vozilo, što je izazvalo smrt jedne osobe i velike zastoje u saobraćaju.

Kamion se rano jutros, na 115. kilometru auto-puta M1 kod mesta Telteštava, krećući se prema Heđešhalomu, zakucao u nekoliko zaustavljenih građevinskih mašina. Udar je gurnuo mašine jednu u drugu, nakon čega se zapalila kabina kamiona, a vatra se proširila i na teret, saopštila je mađarska služba za upravljanje katastrofama.

Vatrogasci iz Đera intervenisali su na mestu nesreće i sprečili dalje širenje požara.

BONUS VIDEO