Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 12 časova na putu Ratkovo-Odžaci, kada je, muškarcu (80) pozlilo u toku vožnje.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila kada je vozilo marke "fiat punto" kojim je upravljao osamdesetogodišnjak ušlo u suprotan smer i čeono se sudarilo sa drugim vozilom u kom se nalazio dvadesettrogodišnji mladić.

- Nesrećni čovek nastradao je na licu mesta, a ekipa Hitne pomoći zbrinula je momka koji se nalazio u drugom vozilu - naveo je izvor blizak slučaju za Telegraf.rs.

Kako je Telegraf.rs već pisao, dvadesettrogodišnjak je zadobio teške telesne povrede, ali se, prema dostupnim informacijama, nalazi van životne opasnosti. On je kolima Hitne pomoći prevezen u bolnicu u Somboru radi daljeg lečenja.

Saobraćaj na ovoj deonici puta je u potpunosti obustavljen i pripadnici policije preusmeravaju vozače na alternativne puteve, dok su na teren izašle i vatrogasno-spasilačke jedinice koje su morale da seku vozila kako bi došli do povređenih.

Istraga je u toku.

