Predsednik Republike se osvrnuo i na optužbe blokadera da će deci biti omogućeno da posećuju EXPO 2027.

Kaže da su blokaderi zloupotrebljavali decu za političke svrhe, a da se sada bune što bi deca mogla da vide veliki projekat Ekspo.

"Nećete za to, ali hoćete da im date motku u ruke da napadaju policajce. Ja mislim da svaki roditelj ima pravo da razmišlja o budućnosti svog deteta", rekao je predsednik

"Pre nego što podnesem ostavku, daću sve od sebe da obezbedim većinu u skupštini za promenu obrazovnog sistema, posebno visokog u Srbiji. Hoću da imamo konkurenciju, da deca koja imaju manje para mogu da se školuju na univerzitetima koji su bolji nego mnogi naši. A naše ćemo da popravljamo. Uradiću to da prođe kroz Skupštinu, taman da me streljaju kada pobede, da imaju razlog", zaključio je Vučić.