Policija na Hvaru sprečila je ozbiljan incident nakon što je otkriven plan fizičkog napada na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. U akciji je uhapšeno 14 hrvatskih državljana, za koje se sumnja da su se prethodno dogovorili o obračunu.

Slučaj je izazvao burne reakcije u Hrvatskoj, a oglasila se i gradonačelnica Supetra Ivana Marković, koja je upozorila da se više ne može govoriti o „navijačkom folkloru“, već o nasilju, netrpeljivosti i mržnji.

- Četrnaest naoružanih protiv dvoje. A koliko su zapravo „hrabri“, govori i činjenica da su pripremili i maske koje su nameravali da stave na glavu. Pred ovakvim stvarima ćutanje nikada nije neutralno. Predugo ćutimo - poručila je Marković.

Prema saopštenju Policijske uprave splitsko-dalmatinske, patrola je u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima se nalazilo ukupno 14 osoba. Nakon identifikacije i pretresa pronađeni su predmeti pogodni za napad.

Drvene palice bile su sakrivene ispod jakni i peškira, a policija je pronašla i teleskopsku palicu, kao i više fantomki za prikrivanje identiteta.

Istraga je pokazala da je 12 osumnjičenih gliserom stiglo iz Trogira i Kaštela do Hvara, gde su ih čekala dvojica muškaraca sa vozilima kako bi ih prevezli do hotela u kojem su bili smešteni radnici iz Srbije.

Policija sumnja da su svi zajedno planirali fizički obračun, zbog čega su protiv njih podnete krivične prijave za dogovor radi izvršenja krivičnog dela.

Četvorica osumnjičenih su zadržana u pritvoru, dok su gliser, vozila i pronađeno oružje privremeno oduzeti do odluke suda.