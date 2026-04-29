Maloletnik osumnjičen za distribuciju materijala koji sadrže seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece uhapšen je juče u Glogovcu.

Kako se navodi u saopštenju tzv. kosovske policije, slučaj je prijavljen početkom aprila u policijskoj stanici u Glogovcu, nakon čega su u istragu odmah uključeni pripadnici Jedinice za opšte istrage u Prištini, odnosno tim za borbu protiv sajber kriminala.

- Preduzetim operativnim radnjama identifikovan je i priveden osumnjičeni, a po nalogu nadležnog tužioca određeno mu je zadržavanje do 24 sata, nakon čega je sproveden u pritvorski centar - navodi se u saopštenju.

Dalja istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja, kao i moguće povezanosti sa širom mrežom distribucije ovakvog materijala.

Podsetimo, u toku jučerašnjeg dana policija je uhapsila dvojicu muškaraca takođe osumnjičene da su vršili distribuciju materijala koji sadrže seksualnu eksploataciju i zlostavljanje dece.

U. M. (44) iz Loznice uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, kao i D. K. (23) iz okoline Paraćina, koji se tereti za krivično delo polno uznemiravanje.

Istovremeno, realizovano je učešće u izuzetno značajnoj Evropol akciji identifikacije žrtava, u okviru koje je Radna grupa čiji su članovi 34 stručnjaka za identifikaciju žrtava iz Evropola, Interpola i 31 zemlje sveta među kojima i Srbija, identifikovala 12 dece koja su žrtva seksualne eksploatacije. U operaciji je takođe pronađeno 204 skupa obaveštajnih podataka, koji su prosleđeni nacionalnim vlastima na dalju istragu.

Krivična dela seksualne eksploatacije dece u digitalnom okruženju ostaju jedan od prioriteta u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i tužilaštva, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti usmerenih na zaštitu dece na internetu.

BONUS VIDEO: