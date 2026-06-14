U mestu Stepojevac, na teritoriji beogradske opštine Lazarevac, juče oko 17 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je oborena devojčica (9), saznaje Telegraf.rs.

Prema našim informacijama, do udesa je došlo u ulici 7. oktobra kod broja bb, kada je na dete naletelo vozilo plave boje kojim je upravljao za sada nepoznati vozač.

Kako saznajemo, dete je ulicu prelazilo van obeleženog pešačkog prelaza u trenutku kada ga je automobil pokosio. Umesto da se zaustavi i pruži pomoć povređenom detetu, bahati vozač je uradio ono najgore - stisnuo je gas i pobegao sa lica mesta u pravcu Čačka.

Dete je odmah nakon nesreće prevezeno u lokalnu ambulantu u Velikim Crljenima. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, lekari su konstatovali lakše telesne povrede, ali je devojčica zbog predostrožnosti i detaljnih pregleda hitno upućena na Institut za majku i dete u Beogradu.

Policija je odmah pokrenula akciju i intenzivno traga za NN vozačem i plavim automobilom koji je izazvao ovu nesreću.

Sve raspoložive snage su na terenu, a češljaju se i snimci sa sigurnosnih kamera u okolini kako bi se ušlo u trag pobeglom vozaču.

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