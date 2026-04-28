J. K. (39) iz Rožaja osumnjičen je da je pretio policajcu i njemu je određeno zadržavanje, saopšteno je iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) u tom gradu.

Po nalogu ODT-a, policija je uhapsila osumnjičenog J. K. zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Nakon saslušanja u tužilaštvu, određeno mu je zadržavanje do 72 sata.

Kako se navodi u saopštenju, sumnja se da je J. K. 27. aprila oko 00.45 sati u mestu Rasadnik, Opština Rožaje, pretio službeniku policije A. N. koji je vršio službenu radnju kontrole i regulisanja saobraćaja, tako što mu je upućivao reči da će ga zaklati, ubiti, da će ga zapamtiti kada skine uniformu i da će mu platiti kad-tad.

Alo/Pobjeda

BONUS VIDEO