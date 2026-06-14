G. O. (47) i S. I. (49) iz Novog Orahova kod Bačke Topole nestali su u reci Tisi kod Sente, a kako saznaje Telegraf.rs, sumnja se da su se obojica utopila nakon što su pod još nerazjašnjenim okolnostima ispali iz čamca.

Tragedija se dogodila u subotu uveče, nešto severnije od poznatog vikend naselja Halaš Čarda.

Prema našim informacijama, alarm je podignut oko 19 časova kada su očevici primetili jeziv prizor na vodi.

Čamac divljao na vodi, motor ostao u gasu

Izvor bliskak istrazi otkriva za naš portal da je plovilo sa jakim motorom ostalo upaljeno nakon što su muškarci upali u reku.

"Oko 19 sati na reci je primećen čamac kako nekontrolisano kruži u mestu. G. O. inače poseduje vikendicu u ovom naselju i često je dolazio na Tisu. Nažalost, obojica su nestala u vodi i potraga za telima je odmah pokrenuta", navodi izvor Telegrafa.

Jedan od muškaraca bio neplivač?

Istraga trenutno ide u nekoliko pravaca kako bi se utvrdilo šta je dovelo do toga da dvojica iskusnih muškaraca ispadnu iz plovila.

Sumnja se da su muškarci ispali iz čamca usled naglog skretanja pri velikoj brzini ili nakon što je plovilo naletelo na panj ili granu u vodi.

Kako nezvanično saznajemo, jedan od dvojice muškaraca bio je neplivač, zbog čega se pretpostavlja da je drugi pokušao da mu pomogne, nakon čega ih je reka obojicu povukla na dno.Na licu mesta nalaze se nadležne ekipe, a potraga za telima nestalih meštana Novog Orahova je u toku.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Senti koje rukovodi istragom.

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