Grčke vlasti identifikovale su osumnjičenog nakon fatalnog napada 2. oktobra 2025. u Nausi na Parosu.

Nakon zločina osumnjičeni je napustio ostrvo, a potom pobegao i iz Grčke. Grčka policija je putem Interpola raspisala crvenu poternicu, nakon čega je pokrenuta međunarodna potraga.

U okviru zajedničke međunarodne policijske akcije, u Bosni i Hercegovini je uhapšen 34-godišnji muškarac koji se sumnjiči za povezanost sa ubistvom 44-godišnjeg državljanina BiH na grčkom ostrvu Paros u oktobru 2025. godine.

Osumnjičeni je u međuvremenu izručen Grčkoj, navode tamošnji mediji.

Grčke vlasti identifikovale su osumnjičenog nakon fatalnog napada 2. oktobra 2025. u Nausi na Parosu, kada je otišao u kuću žrtve iz BiH i zadao mu 19 uboda nožem, usled čega je žrtva preminula.

Nakon ubistva, osumnjičeni je pobegao sa ostrva, a potom i iz Grčke. Grčka policija je preko Interpola izdala crvenu poternicu, što je pokrenulo međunarodnu potragu.

Vlasti Bosne i Hercegovine su locirale i uhapsile osumnjičenog, a zatim ga predale grčkim vlastima na osnovu naloga za izručenje koji je izdao tužilac Apelacionog suda u Sirozu.

Policajci su ga prebacili u Grčku, gde se očekuje da se pojavi pred tužiocem Prvog osnovnog suda u Sirozu.

Istražitelji su identifikovali još dvojicu državljana BiH kao saučesnike u slučaju. Vlasti tvrde da su pomogli osumnjičenom da stigne do kuće žrtve, a kasnije i da pobegne sa Parosa, prenose Nezavisne.

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