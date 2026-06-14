U udesu koji se, sinoć oko 22.15 časova, dogodio u blizni Železare, u Nikšiću, poginuli su J. M. (17) i M.T. (18), a J. B. (23) je teško povređen, saopšteno je CdM-u iz policije.

- Troje povređenih je zbrinuto na licu mesta i prevezeno u Opštu bolnicu Nikšić. Dvoje je podleglo povredama u bolnici, dok je treća osoba teško povređena i životno ugrožena - kazali su Portalu RTNK iz Hitne službe.

Na mesto događaja odmah su upućene ekipe Hitne medicinske pomoći, policije i Službe zaštite i spašavanja, dok su u evakuaciji poveđenih učestvovali vatrogasci-spasioci.

Istraga je u toku.

BONUS VIDEO: