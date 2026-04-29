Američki predsednik Donald Tramp našao se u centru pažnje nakon izjave u kojoj je govorio o vojnoj situaciji u Ukrajini, a koja je izazvala brojne reakcije i dileme u javnosti. Tokom razgovora sa novinarima u Beloj kući, Tramp je izneo tvrdnju koja je pokrenula pitanje da li je pomešao dva različita sukoba – u Ukrajini i na Bliskom istoku.

Kako prenose mediji, Tramp je odgovarao na pitanje o tome koji bi se sukob mogao prvi završiti, navodeći da postoji mogućnost da se više kriza okonča u isto vreme.

- Mislim da je Ukrajina, vojno, poražena. To ne biste znali ako pratite lažne vesti, ali vojno – njihova flota, 159 brodova, svaki brod je pod vodom – rekao je Tramp.

Sporna tvrdnja o „floti“

Upravo deo o velikom broju brodova izazvao je sumnju kod analitičara i komentatora. Naime, Ukrajina nikada nije raspolagala flotom takvih razmera, zbog čega su se pojavile spekulacije da je američki predsednik možda mislio na neku drugu zemlju.

Ruski vojni bloger Boris Rožin ocenio je da taj deo izjave više podseća na situacije koje se vezuju za Iran, a ne za Ukrajinu.

- Deo sa brodovima zvuči kao nešto iz iranskog konteksta. Ukrajina nikada nije imala toliki broj plovila – naveo je Rožin u komentaru.

Kontekst izjave i razgovor sa Putinom

Trampova izjava dolazi nakon telefonskog razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg je, prema ranijim navodima, bilo reči o ratu u Ukrajini i globalnim bezbednosnim pitanjima.

Američki predsednik je i ranije iznosio stav da je Ukrajina u teškoj vojnoj situaciji, ali su njegove najnovije reči dodatno pojačale polemiku zbog mogućeg nesporazuma ili pogrešne interpretacije podataka.

Reakcije i otvorena pitanja

Ova izjava ponovo je otvorila pitanja o preciznosti informacija koje se iznose u javnosti, ali i o načinu na koji se globalni sukobi predstavljaju pred međunarodnom publikom.

Stručnjaci ističu da je u ovako kompleksnim temama od ključne važnosti jasno razdvajanje činjenica i konteksta, posebno kada se radi o vojnim podacima i procenama.

U narednim danima očekuju se dodatna pojašnjenja ili reakcije koje bi mogle razjasniti da li je reč o lapsusu ili pogrešnoj interpretaciji.