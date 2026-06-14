- Što se tiče odnosa, to je aplsoutno isto. Ni za joptu bolju, ni za jotu lošiji. Na to sam navikao. Nemojte da zaboravite da je to bilo pogoršano tokom obojene revoucije ovde jer su mediji u Crnoj Gori bili u tome i vođen je hiobridni rat i svi u tome učestvuju, ali se prave da ne učestvuju, rekao je predsednik.

- Nismo mi njima oduzeli teritoriju već oni nama i to 14% teritorije na KiM. Kad već pričaju o tome da nas nisu izdali, to nije istina. 33 odsto građana Crne Gore su se izjasnili kao Srbi, ti ljudi će ovde imati sva moguća prava i podršku matice. Nadam se da će moći da se izbore za svoja elementarna prava, pismo i jezik. Zamislite, najveći deo građana Crne Gore govori srpskim jezikom, a to nije ni službeni jezik. Hrvata imate 0,4 odsto, i ja sam zabrinut kada im se ne otvori vrtić u Tavankutu. A oni ne urade ništa u Crnoj Gori kada imaju 33 odsto stanovništva - rekao je predsednik.