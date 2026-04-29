Oko dva sata severno od Tokija u Japanu, čitavo jedno brdo pretvorilo se u meki plavi tepih koji deluje kao da se stapa sa nebom.Nemofila u parku Hitachi Seaside je sada u punom cvatu.

Brdo Miharashi u parku trenutno je prekriveno sa približno 5,3 miliona cvetova nemofile, poznatih i kao „baby blue eyes“. Ovi nežni cvetovi, poreklom iz Severne Amerike, imaju samo 2–3 cm u prečniku i rastu na niskim biljkama visine oko 10–20 cm.

Izbliza ćete primetiti njihove blede plave latice sa belim središtem. Kada se udaljite, milioni malih cvetova stapaju se u prizor koji deluje gotovo nestvarno – posebno po vedrim danima, kada se plavo cveće na horizontu spaja sa plavetnilom Tihog okeana. Park uzgaja nemofilu od 2002. godine, a 2026. se obeležava 25 godina ove popularne prolećne tradicije.

Cvetovi su dostigli puni procvat 16. aprila i očekuje se da će u punoj lepoti biti do 25. aprila. Biće lepi i do kraja meseca, ali od maja već počinju da blede. Nakon 10. maja uglavnom nestaju do sledećeg proleća.

Nemofila je prilično je jednostavna biljka. Voli hladnije vreme (rano proleće), puno sunca ili blagu senku, i dobro drenirano zemljište koje nije previše bogato. Od semena do cveta potrebno je oko 6–8 nedelja. Jednogodišnja je biljka, ali se lako sama zasejava pa može delovati kao da se „vraća“ svake godine, piše thursd.