Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru ponovo će ispitivati tragediju u kojoj je prilikom parasejlinga prošle godine u Budvi poginula Novosađanka Tijana R. (19).

Nova istraga pokrenuta je pošto je Više državno tužilaštvo u Podgorici ukinulo rešenje kolega iz Kotora koji su odbacili krivičnu prijavu podnesenu zbog stradanja devojke. Na odluku o odbacivanju krivične prijave žalbu je uložio advokat porodice Novosađanke koja je tragično izgubila život, a Više tužilaštvo ju je usvojilo.

Iako je Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru utvrdilo da nema osnova sumnje da je iko počinio krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, njihove nadređene kolege ocenile su da je takva odluka nejasna i da nije zasnovana na potpuno utvrđenim činjenicama.

– Više državno tužilaštvo u Podgorici je, postupajući po pritužbi advokata, punomoćnika oštećene porodice pok. T.R. na rešenje o odbacivanju krivične prijave Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru protiv M.K., K.M. i I.K. zbog krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti u vezi sa krivičnim delom izazivanje opšte sigurnosti, ocenilo da je predmetno rešenje nejasno i zasnovano na nepotpuno i pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju, zbog čega je predmet vraćen Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru radi preduzimanja svih neophodnih mera i radnji u cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja pravilne i zakonite odluke – odgovorili su "Danu" iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici.

U obrazloženju kotorskog tužilaštva o odbacivanju krivične prijave navodi se da ne postoji osnovana sumnja da je bilo ko od organizatora i posade odgovoran za teško delo protiv opšte sigurnosti ili bilo koje drugo krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti.

Kako smo pisali, nesreća se dogodila 28. maja 2025. godine, oko 11 časova, kada je Tijana R. prihvatila promotivnu vožnju parasejlingom na budvanskoj rivijeri u organizaciji firme “Jet Sky Budva”.

