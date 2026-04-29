U kladionici u selu Breznica u opštini Bujanovac, jutros oko 7.30 časova dogodio se oružani napad kada je nepoznato lice ušlo sa automatskom puškom i od radnice zatražilo novac.

Prema navodima Višeg javnog tužilaštva u Vranju, kada nije dobilo traženi iznos, NN lice je ispalilo više metaka prema aparatima za igre na sreću, koje je na taj način oštetilo. Nakon toga se udaljilo sa lica mesta.

Selo Breznica nalazi se u blizini punkta administrativnog prelaza sa AP Kosovo i Metohija. Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju naložio je vršenje uviđaja i preduzimanje svih radnji na identifikaciji i pronalasku izvršioca.

- Dana 29. 04. 2026. godine dežurnom javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Vranju prijavljeno je da je oko 07.30 u selu Breznica, opština Bujanovac, u blizini punkta administrativnog prelaza sa AP KiM, u jednoj od kladionica ušlo NN lice sa automatskom puškom i zatražilo od radnice određenu sumu novca. Kako nije dobilo navedeni iznos, lice je ispalilo više metaka prema aparatima za igre na sreću na koji način ih je oštetio. Dežurni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju naložio je vršenje uviđaja i preduzimanje radnji na otkrivanju izvršioca - navodi se u saopštenju tužilaštva.

