Vrhovni sud Republike Srpske povećao je kaznu M.K. iz Nevesinja i osudio ga na tri i po godine zatvora jer je iz automatske puške ispalio rafal prema braći J.B. i B.B, koje, srećom, nije pogodio.

Prvostepenom presudom Okružnog suda u Trebinju M.K. je bio osuđen na godinu i po dana zatvora, ali je u žalbenom postupku uvažena žalba tužilaštva, dok je žalba odbrane odbijena kao neosnovana. Sud je naveo da je presuda preinačena u odluci o kazni: za izazivanje opšte opasnosti izrečene su tri godine zatvora, a za nedozvoljenu proizvodnju i promet oružja osam meseci. Kazne su objedinjene u jedinstvenu kaznu od tri godine i šest meseci.

Incident se dogodio 19. aprila oko 12.40 časova u mestu Udrežnje, zaseok Guberaš kod Nevesinja. Optuženi je iz zaklona pored svoje štale sačekao braću i iz automatske puške ispalio oko 30 metaka. Oni su uspeli da pobegnu niz put i pronađu zaklon iza parkiranog kamiona, a zatim su otišli u policiju i prijavili napad.

Napadač je pronađen i uhapšen u roku od sat vremena. Vreme provedeno u pritvoru, od 19. aprila do 18. decembra 2023. godine, uračunato mu je u izrečenu kaznu.

