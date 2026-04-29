Ujedinjeni Arapski Emirati će se ove nedelje povući iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), dok rat u Iranu potresa globalna energetska tržišta. UAE su sada doneli odluku jer će zatvaranje Ormuskog moreuza ograničiti uticaj na tržište nafte, rekao je ministar energetike te zemlje za CNN.

Posrednici u Pakistanu očekuju da će dobiti revidirani predlog od Irana u narednih nekoliko dana, nakon što je predsednik Donald Tramp naznačio da neće prihvatiti raniju verziju, kažu izvori bliski procesu.

Uprkos proglašenom prekidu vatre, izraelski udari su u utorak ubili najmanje osam ljudi širom južnog Libana, prema državnim medijima i nacionalnim vlastima.

Predsednik SAD Donald Tramp kritikovao je u utorak nemačkog kancelara Fridriha Merca, rekavši da „ne zna o čemu priča“.

Iran pozvao na nacionalni skup kako bi obnovili vernost vođi

Savet za koordinaciju islamske propagande pozvao je Irance da se pridruže nacionalnom skupu pod nazivom "Kampanja Džan Fada za Iran Imama Reze" kao zavet vernosti vođi Islamske revolucije ajatolahu Modžtabi Hamneiju.

Savet u saopštenju poziva "plemenitu i budnu iransku naciju da obeleži blagoslovenu godišnjicu rođenja Imama Reze, osmog imama u šiitskom islamu, snažnim javnim prisustvom koje pokazuje nacionalnu solidarnost, veru i narodnu odlučnost".

- Javna izlaznost, kamen temeljac nacionalne moći, više puta je garantovala dostojanstvo i napredak zemlje u istorijskim trenucima. Predstojeća mobilizacija biće još jedna manifestacija kolektivne volje - navodi se u saopštenju.

Skup je najavljen za danas od 15 do 21 časova po lokalnom vremenu na glavnim ulicama i trgovima u Teheranu i širom zemlje.

Zahtev Irana SB UN

Iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama Amir Saeid Iravani pozvao je sinoć Savet bezbednosti UN da deluje odlučno i primora Izrael da u potpunosti poštuje primirje u Libanu.

U debati o situaciji na Bliskom istoku, Iravani je ukazao da bi SB UN trebalo, takođe, da obezbedi da Izrael "hitno obustavi sve napade na civile i civilnu infrastukturu i povuče sve svoje okupacione snage" iz Libana, prenosi danas Al Džazira.

Libanski grad sravnjen sa zemljom

Snimci iz vazduha prikazuju grad Hijam u južnom Libanu, sravnjen sa zemljom u izraelskim napadima.

Izraelci zatvorili ulaz u Salfit

Izraelske snage su upravo zatvorile severni ulaz u grad Salfit na okupiranoj Zapadnoj obali, poremećavajući palestinski saobraćaj u oba smera.

Tramp razmatra dugotrajnu blokadu Irana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp naložio je saradnicima da se pripreme za produženu blokadu Irana, sa ciljem ekonomskog pritiska na Teheran kako bi pristao na nuklearne ustupke, rekli su američki zvaničnici, objavio je list "Volstrit džornal" (WSJ).

Prema njihovim navodima, Tramp je na nedavnim sastancima, uključujući diskusiju u Kontrolnoj sobi, odlučio da pojača pritisak na iransku ekonomiju i izvoz nafte sprečavanjem isporuka ka i iz iranskih luka. Ovakav pristup ocenjen je kao manje rizičan u poređenju sa alternativama, poput nastavka bombardovanja ili potpunog povlačenja iz sukoba, navedeno je.

Ranjena dva izraelska vojnika, nastavljeni napadi na jug Libana

Dva vojnika Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) ranjena su u napadu dvojice boraca u selu Silvad na jugu Libana, saopštio je IDF, navodeći da je jedan napadač ubijen, a drugi uhapšen. Ranjeni vojnici su evakuisani radi pružanja medicinske pomoći, prenela je Al Džazira.

Prema navodima libanske nacionalne novinske agencije, vazdušni udari izvedeni su u zoru na grad Hanin, gde je uništeno više kuća. Napadi su usledili nakon noćnih eksplozija u Nakuri, kao i vazdušnih i artiljerijskih dejstava u gradu Kjam.

Obnovljeni letovi između Teherana i Moskve

Letovi između Teherana i Moskve nastavljeni su u utorak nakon dvomesečne obustave uzrokovane američko-izraelskim ratom sa Iranom, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

