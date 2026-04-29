Pevačica Aleksandra Stojković Džidža prisetila se mladosti i perioda kada je svojim ponašanjem umela da zabrine roditelje, pevača Dragana Stojkovića Bosanac i majku Dunju.

Iako je, kako kaže, odrastala uz strogo vaspitanje, ističe da nikada nije dobila prave batine.

- Nije me tukao, nego se ono prosto desi ta neka vaspitna. Ili on ili keva. Ko se prvi zaleti na vrata kako uđem - rekla je Aleksandra.

Najčešći razlog za roditeljske reakcije bili su noćni izlasci i izbegavanje javljanja na telefon. Od nje se očekivalo da se kući vraća ranije nego što je želela.

Priseteći se jedne situacije, ispričala je:

- Bila je situacija da se ja ne javljam na telefon. Tada sam imala prvu "Nokiu", prvi telefoni, ja se ne javljam. Na žurci sam bila, rođendanu, veselim se. Šta me sad zovete da idem kući? Neću kući. Tada su mi lomili krila za moje izlaske... Zašto ne mogu da ostanem do 5 ujutro kao i svi drugi, nego moram kući da budem u 1, do 12 kao Pepeljuga?! - govorila je pevačica.

Iako joj je tada roditeljska strogost teško padala, danas na sve gleda drugačije, te je priznala da je zahvalna na povremenim roditeljskim "ćuškama", jer su oblikovale njene navike.

-Sada sam im zahvalna možda malo zbog tih stvari. Zato što nekako naučila sam da volim da sam kod kuće. Pogotovo kad živiš sam, sve više vremena provodiš sam kod kuće. Budeš srećan sam sa sobom - istakla je Džidža za Adria TV.