Muškarac Radovan T. koji je, kako se sumnja, pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je, kako prve informacije ukazuju, ubio brata u porodičnoj kući u somborskom selu Stapar, preminuo je u Kliničkom centru Vojvodine.

- U Univerzitetski klinički centar Vojvodine primljen je pacijent R. T. muškog pola, kao premeštaj iz iz Opšte bolnice Sombor zbog povreda zadobijenih upucavanjem vatrenim oružjem u glavu. Inicijalno je zbrinut u regionalnom centru, gde je sediran, endotrahealno intubiran i podvrgnut CT pregledu glave, nakon čega je indikovan transport u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine radi daljeg lečenja - navodi se u saopštenju.

Neposredno po prijemu započete su mere kardiopulmonalno-cerebralne reanimacije. Uprkos primeni svih raspoloživih mera intenzivnog lečenja i reanimacije, nije došlo do povoljnog ishoda, te je konstatovan smrtni ishod.

Alo/Blic

