Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Uprave kriminalističke policiјe, Odeljenja za suzbiјanje krvnih, seksualnih, saobraćaјnih delikata i trgovine ljudima, u saradnji sa Višim јavnim tužilaštvom u Beogradu, u brzoј i efikasnoј akciјi, identifikovali su i uhapsili L.Č. (22) zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo teško ubistvo.

On se sumnjiči da јe danas oko 12 časova u Ulici Јuriјa Gagarina naneo više udaraca čvrstim predmetom u predelu glave muškarcu (89), koјi јe od zadobiјenih povreda preminuo na licu mesta, nakon čega јe pobegao.

Stanari ovog dela Novog Beograda i dalje su u šoku zbog zločina, dok je prisustvo velikog broja policajaca dodatno pojačalo uznemirenost među komšijama.

- U šoku sam da se to desilo, nismo čuli ništa, sve do dolaska policije i Hitne pomoći. Ja sam bila kod frizera kada je ušao čovek i kaže: "Ubiše mi komšiju" - priča jedna građanka i dodaje:

- Rekao je samo da je starac isparkirao auto iz garaže i vratio se ponovo unutra da nešto uzme, kad ga je ubica napao čekićem. Seo potom u njegov auto i pobegao. Još se traga za njim, ja se plašim hoću li živa stići do svoje kuće... - kaže potresena žena.

