Nova saznanja iz istrage o smrti osnivača modne imperije Mango, Isaka Andika, izazvala su šok u Španiji. Tužilaštvo je obelodanilo sadržaj privatnih poruka iz telefona pokojnog milijardera koje ukazuju na dubok porodični sukob i njegov strah od sina Džonatana Andika.

Isak Andik (71) poginuo je u decembru 2024. godine nakon pada u jarugu tokom planinarenja na planini Monserat kod Barselone. Njegov sin Džonatan Andik (45) uhapšen je u maju 2025. pod sumnjom da je ubio oca, ali je kasnije pušten uz kauciju. Od početka tvrdi da je reč o nesrećnom slučaju.

Katalonska policija uspela je da povrati obrisane poruke koje su otac i sin razmenjivali mesecima pre tragedije.

– Ne iznenađuje me što si mislio da sam sposoban da te ubijem – napisao je Džonatan ocu u jednoj od poruka.

U drugoj prepisci poručio je:

– Sada razumem da je bilo nemoguće popraviti naš odnos. Nisam iznenađen što je konopac konačno pukao.

Istražitelji sumnjaju da bi motiv mogao da bude novac. Prema navodima tužilaštva, tenzije su dodatno eskalirale kada je Džonatan saznao da njegov otac planira da veliki deo bogatstva ostavi dobrotvornoj fondaciji, čime bi nasledstvo koje bi pripalo sinu bilo značajno umanjeno.

Forenzičke analize dodatno su pojačale sumnje istražitelja. Specijalizovana planinska jedinica čak četiri puta je pregledala mesto tragedije, a prema zaključku stručnjaka, tragovi na zemlji ne odgovaraju spontanom padu.

Kako se navodi u sudskom podnesku, tragovi su bili rezultat snažnog pritiska i mogli su biti namerno napravljeni kako bi se simulirala nesreća.

Istraga je pokazala i da je Džonatan čak tri puta pre tragedije obilazio istu planinarsku rutu.

Njegovi iskazi policiji takođe su se razlikovali. U prvom saslušanju tvrdio je da je hodao nekoliko koraka ispred oca, koji se zaustavio da fotografiše telefonom. Kasnije je, međutim, rekao da je Isak telefon koristio samo na početku staze, što je dodatno otvorilo pitanja o verodostojnosti njegove priče.

Tužilaštvo se u međuvremenu usprotivilo zahtevu odbrane da se osumnjičenom ukinu ograničenja putovanja, navodeći da zbog ogromnog bogatstva i ozbiljnosti optužbi postoji opasnost od bekstva.

Dok se istraga nastavlja, Džonatan Andik prošlog meseca privremeno je podneo ostavku na mesto potpredsednika kompanije Mango kako bi se u potpunosti posvetio pripremi odbrane.