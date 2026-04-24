Državljanin Srbije (51) suočiće se sa teškim optužbama za ubistvo u Švajcarskoj, s obzirom na to da je jedna od njegovih žrtava, nažalost, podlegla povredama!

Prema pisanju švajcarskih medija, njihova državljanka (65) preminula je u utorak, 21. aprila, posle 12 dana borbe za život, nakon što je 9. aprila brutalno napadnuta. Tog kobnog dana, Srbin je upao u stan starijeg muškarca u Sent Galenu i brutalno pretukao njega i još tri žene koje su bile u kući.

Vlasnik kuće u Sent Galenu u Švajcarskoj progovorio je o brutalnom napadu nakon što je izašao iz bolnice, međutim, kako je tada ispričao, zbog jezivih povreda, velikog dela večeri se uopšte ne seća!

- Sve se odigralo u deliću sekunde, većinu toga se i ne sećam od silnih povreda. Otvorio sam vrata kada sam čuo zvono i odjednom kao da mi je pao mrak na oči - ispričao je kratko za švajcarske medije napadnuti čovek kome je lice potpuno unakaženo i u modricama, a ruka mu je i dalje u zavojima.

Navodno je jedna od žrtava čula vrisku i krenula ka vratima da vidi o čemu se radi.

- Srbin je navodno iskoristio trenutak nepažnje vlasnika kuće i nasrnuo na njega čim je vrata otvorio. Prethodno se čula vriska na trenutak, i jedna od žrtava je krenula ka vratima kako bi videla o čemu se radi, a potom je Srbin nasrnuo i na nju - pišu strani mediji koji navode da se sumnja da je Srbin planirao pljačku njegovog doma. Međutim, motiv napada još uvek je zvanično nepoznat.

Inače, Srbin je odmah uhapšen u spektakularnoj policijskoj akciji, nedaleko od mesta napada, a motivi zločina se utvrđuju.

Stanovnici luksuznog naselja u Švajcarskoj od tog dana su još više zabrinuti za svoju bezbednost, s obzirom na to da ovo nije bio usamljen slučaj.

- Napad se dogodio usred dana i to u inače tihom i bezbednom naselju. Građani su u strahu od tada, sve vreme ističu da ne pamte da se nešto ovako ranije događalo, a sada se za par meseci našla na meti napada ista kuća...

Prema pisanju medija, prošle godine u oktobru, povređeni Švajcarac se već jednom našao na meti kada su pokušali da mu provale u kuću. Međutim, još uvek se ne zna da li taj incident ima veze sa poslednjim slučajem. Kako se ističe, istražitelji uopšte ne isključuju tu mogućnost.

