Završnim rečima tužilaštva i odbrane u Okružnom sudu u Doboju okončano je suđenje optuženima za ubistvo Slađane Milošević (24) iz Broda. Izricanje presude zakazano je za 4. maj.

Za zločin je optužen Slađanin suprug Savo Milošević (30), kome se na teret stavlja teško ubistvo, dok je Aleksandar Ostojić (25) optužen za pomaganje.

Majka dvoje dece ubijena je 29. decembra 2024. na lokalnom putu u Velikoj Brusnici kod Broda. Prema optužnici, Savo je oko 5.30 časova svojim automobilom BMW preprečio put supruzi koja je naišla „fiat puntom“. Kada je zaustavila vozilo, iz automatske puške M70 kalibra 7,62 mm ispalio je metak koji je probio šoferšajbnu i pogodio je u glavu, odnosno desno oko.

U optužnici se navodi da je Milošević duže vreme zlostavljao suprugu, ugrožavajući joj mir, a mesec i po dana pre ubistva pretio joj je smrću. Tada ju je na prevaru naveo da uđe u njegovo vozilo, odvezao na osamljeno mesto i uperio pištolj u glavu, zahtevajući da prekine kontakt sa roditeljima i emotivnim partnerom.

Savu se dodatno stavlja na teret nedozvoljena proizvodnja i promet oružja, jer je u njegovoj kući i kući njegovih roditelja pronađeno šest puščanih metaka i 22 komada municije.

Ostojiću se stavlja na teret da je u noći ubistva vozio Savu po selu kako bi pronašao pogodno mesto za zasedu. Prema optužnici, znao je da time pomaže u izvršenju krivičnog dela. Nakon što su se oko dva sata iza ponoći provozali pored kuće Slađaninih roditelja, Ostojić je Savu odvezao nazad, a potom je Milošević nastavio da se kreće po Brodu i otišao u Veliku Brusnicu, gde je počinio zločin.

