Kotorska policija uhapsila je D. B. (22) iz tog primorskog grada, zbog sumnje da je zadao lakše telesne povrede dvojici policajaca, saopštila je Uprava policije (UP).

Njemu se na teret stavlja krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

"Naime, jedna građanka je juče, u 16.20 časova, Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Kotor prijavila da, u mestu Muo, jedno lice galami na prolaznike i svađa se s njima. Na lice mesta je upućena policijska patrola, gde je zatekla D. B. koji je tom prilikom vređao policijske službenike i upućivao im preteće reči", ističe se u saopštenju UP.

Iz policije dodaju da je prilikom dovođenja D.B., kako se sumnja, zadao lakše telesne povrede dvojici policijskih službenika, te da su prema njemu upotrebljena sredstva prinude – fizička snaga i sredstva za vezivanje i on je potom doveden u prostorije Odeljenja bezbednosti Kotor.

"Lice je u policijskim prostorijama alkotestirano i utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u koncentraciji od 2,09 g/kg. O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je kvalifikovao krivično delo i naložio da se lice liši slobode", kazali su iz UP.

U saopštenju se navodi i da će D. B., uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu u zakonom propisanom roku.

