U Kulturnom centru u Šapcu danas, u periodu od 9 do 15 časova, biće organizovano je dobrovoljno davanje krvi za Vuka (22), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći na auto-putu između Šapca i Rume. Kako smo ranije pisali, do nesreće je došlo kada je automobil marke „ford“, koji se kretao u suprotnom smeru, direktno udario u njegovo vozilo.

U apelu koji se širi društvenim mrežama građani se pozivaju da se odazovu u što većem broju i pomognu, jer Vuka očekuje još jedna operacija. Poruka zahvalnosti upućena je svima koji su već dali krv u Beogradu, uz poziv da se podrška nastavi i danas.

Mladić je najpre zbrinut u bolnici u Šapcu, a zatim prebačen u Urgentni centar Beograd, gde se i dalje nalazi u izuzetno teškom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, on je zadobio višestruke povrede, uključujući nagnječenja grudnog koša i trbušnog zida.

Kako smo ranije pisali, tragediji je prethodila dramatičnio upozorenje u jednoj Vajber grupi, kada je oko 12.57 časova javljeno da se na autoputu kod Šapca, u pravcu ka Rumi, kreće vozilo u kontrasmeru velikom brzinom, oko 130 kilometara na sat.

Ubrzo potom, Miodrag P. (48) iz Beograda, za koga se nezvanično navodi da je bio profesionalni vozač, vozeći u suprotnom smeru, zakucao se u „golf“ u kojem su bila četiri mlada putnika iz Šapca.

Za Alo! se oglasila majka vozača golfa

Jedan od očevidaca opisao je prizor kao izuzetno potresan, ističući da je i za nekoga ko se bavi saobraćajnim nezgodama scena bila teško podnošljiva, posebno zbog stanja mladića iz „golfa“.

Četvoro mladih putovalo je ka Sloveniji, a pretpostavlja se da su koristili aplikaciju za deljenje prevoza. Tragedija je duboko potresla Šabac – dvoje mladih izgubilo je život na licu mesta. Devojka, koja je samo nekoliko dana ranije napunila 22 godine, ispraćena je emotivnim porukama porodice i prijatelja na društvenim mrežama.

Život je izgubio i još jedan mladić, od kog se oprostio i njegov razredni starešina. Vozač „golfa“ je sa teškim povredama prevezen u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, ali je kasnije podlegao povredama.

I pored ove teške tragedije, već narednog dana zabeleženo je još pet slučajeva vožnje u kontra smeru – na Dunavskom koridoru, autoputu „Miloš Veliki“, u Novom Sadu, na Ibarskoj magistrali i u Zemunu.

Ovakvo ponašanje vozača za Agencija za bezbednost saobraćaja komentarisao je Mirko Koković, navodeći da u pojedinim slučajevima postoji i svesna namera, ponekad čak i zbog opasnih izazova na društvenim mrežama. On je ukazao da vozači, čak i kada pravilno uđu na autoput, mogu namerno da naprave polukružno okretanje i krenu u suprotnom smeru.

Stručnjaci apeluju da, ukoliko vozači primete vozilo koje ide u susret, obavezno ostanu u desnoj traci, dok je preticajna namenjena isključivo za preticanje. Vozač koji shvati da se kreće u kontrasmeru treba odmah da pređe u zaustavnu traku i zaustavi vozilo.

