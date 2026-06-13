Nesavesna i izuzetno opasna vožnja jednog motocikliste iz Sarajeva završila je sa ozbiljnim sankcijama nakon što su nadležni organi evidentirali njegovo kretanje brzinom od čak 275 kilometara na sat na deonici auto-puta gde je maksimalna dozvoljena brzina 130 km/h.

Prema informacijama iz Jedinice za saobraćaj Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, vozač je tokom vožnje višestruko ugrozio sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Posebno zabrinjava činjenica da je svoju vožnju snimao i video-zapise objavljivao na društvenim mrežama.

Utvrđeno je da je motociklista prekoračio dozvoljenu brzinu za neverovatnih 145 kilometara na sat, što predstavlja jedan od najtežih saobraćajnih prekršaja predviđenih važećim zakonima u Bosni i Hercegovini.

Zbog toga mu je izrečena novčana kazna od 2.000 KM (oko 1.020 evra), dok mu je istovremeno određena mera zabrane upravljanja motociklima, odnosno vozilima A kategorije, u trajanju od šest meseci.

Saobraćajni stručnjaci i policijske službe godinama upozoravaju da ekstremno prekoračenje brzine predstavlja jedan od vodećih uzroka najtežih saobraćajnih nesreća. Vožnja pri brzinama većim od 250 kilometara na sat ostavlja vozaču minimalno vreme za reakciju i značajno povećava rizik od tragičnih posledica.

Alo/Sandžak Danas

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