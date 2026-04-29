Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da Iran "ne može da se sabere" i da bi im "bolje bilo da se uskoro opamete" kad je reč o sporazumu o nuklearnom naoružanju.

"Ne znaju kako da potpišu nenuklearni sporazum. Bolje bi im bilo da se uskoro opamete", naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Uz ovu poruku, Tramp je objavio i fotografiju generisanu veštačkom inteligencijom na kojoj drži vatreno oružje dok se u pozadini vide eksplozije, uz natpis: "No more Mr. Nice Guy".

BONUS VIDEO