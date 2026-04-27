U Višem sudu u Nišu danas je za 11. maj odloženo suđenje M.M. i M.M, roditeljima 13-godišnjeg dečaka koji je ubio svog vršnjaka 2023. godine u Niškoj Banji.

Suđenje je odloženo zbog izostanka advokata odbrane koji su imali drugo suđenje, rekao je za Tanjug punomoćnik oštećenih Saša Knežević.

Na današnjem suđenju je trebalo da budu ispitani svedoci. Postupajući sudija je na prethodnom suđenju odlučio da zatvori suđenje za javnost radi zaštite maloletnih lica u ovom postupku.

Na suđenju u februaru optuženi su kratko negirali krivicu, ali nisu iznosili odbrane. M.M. i M.M. su optuženi za izvršenje krivičnog dela teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jednog krivičnog dela zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica.

Dečak iz Niške Banje je 5. oktobra 2023. godine svog druga na smrt izbo nožem. On je nije krivično odgovoran, jer u trenutku izvršenja krivičnog dela nije imao navršenih 14 godina.