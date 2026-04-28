Bivša manekenka i voditeljka Danijela Dimitrovska nedavno se udala za nekadašnjeg fudbalera Jevrema Kosnića, sa kojim živi na relaciji Srbija – Crna Gora.

Ona je sada objavila snimak sa plaže i oduševila izgledom i zategnutim telom bez grama viška.

Danijela je nedavno proslavila 39. rođendan, a mnogi joj poručuju da nikada lepše nije izgledala. Ipak, kako je i sama otkrila, iza njenog zategnutog tela stoje odricanje i treninzi.

Danas je pokazala kako izgleda njen doručak poslednjih dana.

- Moj doručak poslednjih dana izgleda ovako: 4 jaja na oko, salata koju imam u frižideru (ovog puta paradajz, nekada to bude zelena salata ili šta god mi se jede), avokado i neka vrsta zdravijeg hleba - napisala je ona u opisu.

Otkrila šta izbegava od namirnica

Jednom prilikom otkrila je i šta joj je najveća slabost.

- Peciva, testa, paste to vam je moja slabost. Dobro, i čips. Ali se stvarno trudim da ih izbacim jer mi jednostavno ne prijaju. Nadimam se, osećam se teško, stomak mi nije srećan posle toga, i to mi je bio znak da nešto menjam. Pastu sam zamenila integralnom ili od crvenog sočiva i generalno se trudim da pronađem zdraviju alternativu kad god je moguće - napisala je tada na Instagramu i dodala:

-Mlečne proizvode sam takođe izbacila jer mi nisu prijali, ali je sve to jako individualno. Ne volim da dajem savete u stilu "ovo moraš", jer ja nisam nutricionista. Mogu samo da podelim šta meni prija. Važno je da slušate svoje telo, jer ono uvek daje signale. Kad mu damo ono što mu stvarno treba, odmah nam uzvrati - istakla je manekenka.