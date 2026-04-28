Muškarac (80) brutalno je ubijen u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Stravičan zločin, kako se sumnja, odgirao se u garaži, gde je i nađeno telo nesrećnog deke, kojem je najverovatnije presuđeno s leđa, tupim predmetom.

Kako je za Alo ispričao jedan komšija, nesrećni muškarac koji je ubijen živeo je u toj zgradi i najverovatnije se radi o vojnom penzioneru.

- Ja sam ga sretao par puta, uvek je parkirao auto tu. On ima ćerku, ne znam da li ima sina, ali ne znam šta može biti motiv ove tragedije. Ovo je inače vojna zgrada i tu žive uglavnom lica koja su radila u vojsci, tako da to su informacije koje ja znam - rekao je komšija.

Napadač je posle svirepog zločina seo u automobil i pobegao u nepoznatom pravcu.

