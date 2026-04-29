Pišu: S.Stepanović - M.Žilović

Dan nakon nezapamćene tragedije, na auto-putu kod Hrtkovaca, u kojoj je troje mladih izgubilo život, Srbija i dalje plače i moli se da bar Vuk M. (22) preživi ovu stravičnu saobraćajku.

Vozač automobila marke „ford“ Miodrag P. (48) iz Surčina izazvao je ovu nesreću, kada se na auto-putu Šabac-Ruma vozeći u kontrasmeru zakucao u „golf“, u kojem su stradale tri osobe. On je, takođe, poginuo na licu mesta.

Do tragedije je došlo u ponedeljak oko 13 sati, i to nekoliko minuta nakon što je jedan vozač primetio nasilnu vožnju muškarca za volanom „forda“, koji je, kako saznajemo, iz Surčina.

Dan nakon nesreće otkriveno je da su, osim Miodraga P., stradali Vuk G. (20), Lenka R. (22) i Dejan Đ. (24), koji je bio za volanom „golfa“. On je podlegao povredama nekoliko sati nakon sudara, u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, dok je ostalih troje poginulo na licu mesta.

Kako saznajemo, svi putnici iz „golfa“ su studenti iz okoline Šapca i išli su zajedno u školu. Kobnog dana navodno su se vraćali kući iz Beograda.

Alo! je stupio u kontakt s Dejanovom majkom, ali neutešna žena nije imala snage da govori.

- Da, ja sam Dejanova majka, jeste, moj sin je stradao, nemam snage za razgovor - rekla je za naš list očajna majka.

Poginuli vozač „golfa“ bio je u vezi s Lenkom, a stradali Vuk G. i teško povređeni Vuk M. bili su njihovi prijatelji.

Dok cela Srbija oplakuje troje anđela, lekari Urgentnog centra bore se za život jedinog preživelog Vuka M. koji je u tu bolnicu prebačen nakon zbrinjavanja u Opštoj bolnici Šabac.

Putem društvenih mreža od ponedeljka se deli apel za doniranje krvi, koja je hitno neophodna povređenom momku, koji se, do zaključenja ovog broja, nalazi u teškom stanju.

Meštani sela Dobrić, u kojem je Dejan živeo, ističu da je on bio primeran i vredan mladić koji je godinama radio u Sloveniji, ali je ostao vezan za rodni kraj.

- To je bio jedan divan momak. Godinama je radio u Sloveniji, a pre nego što se tamo odselio bio je zaposlen u Vojsci Srbije. Došao je za vikend, planirao je da s ocem nadogradi kuću, od novca koji je zaradio u Sloveniji. Njega i sestru majka je prerano napustila, pa je živeo s ocem, bakom i dekom, koji su ga odgajili. Baka mu je preminula pre oko deset meseci - priča za Alo! rođak Dejanove porodice.

Juče se na društvenoj mreži Fejsbuk oglasila profesorka koja je predavala fiziku Vuku M. i poginuloj Lenki, sa čijim roditeljima je prijatelj.

- Moja ljubimica, buduća naučnica, elektroinženjerka, briljantan student bila je baš u tom autu. Znam da je ova tragedija kosmička nepravda, nenadoknadiva, neispravljiva. Nijedan roditelj ne bi smeo da sahrani svoje dete. Otišla je mlada i izuzetna osoba, nepovratno. Roditelji su joj divni i izuzetni ljudi. Želim im podnošljiv i miran život. Moja učenica, devojčica, lafica, odnela je sa sobom i nenadoknadiv prostor i vreme. Nek ti je laka zemlja, mila moja Lenka - napisala je neutešna profesorka.

Na telefon porodične kuće vozača forda, juče nam se javila jedna ženska osoba, verovatno član Miodragove porodice.

- Nisu nam ništa rekli iz policije o nesreći. Ništa ne znamo, znaćemo posle istrage. Sada ne mogu ništa da vam kažem - rekla je za Alo! ova žena, jedva suzdržavajući suze.

Neutešna žena nije znala ni odgovor na naše pitanje - kuda se Miodrag u ponedeljak uputio kada je seo u svoj automobil.

