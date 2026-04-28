Student iz Šapca V.M. (22), jedini preživeli u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila na auto-putu Ruma-Šabac, u teškom je stanju i lekari se bore da mu spasu život.

Od noćas na društvenim mrežama se širi apel za doniranje krvi za lečenje povređenog mladića.Poziv za pomoć uputile su kolege sa fakulteta, kao i učenici Šabačke gimnazije koju je završio pre dve godine.

"Našem drugu Vuku Matiću potrebna je pomoć. Ko je B+ ili 0+ krvna grupa i u mogućnosti neka dođe u Centar za transfuziju krvi "Sveti Sava" i donira krv za nešeg kolegu", stoji u objavi.

Mladić je posle nezgode primljen u Zdravstveni centar u Šapcu u svesnom stanju, ali su dijagnostikom konstatovane brojne povrede unutrašnjih organa koje su opasne po život, zbog čega je popodne hitno transportovan u Urgentni centar u Beogradu.

Podsetimo, nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe — muškarac iz Beograda, koji se nalazio za volanom "forda", vozio je u suprotnom smeru na auto-putu brzinom od 130 kilometara na čas.

