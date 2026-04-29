U Srbiji će u sredu, 29. aprila u većini mesta biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, u brdsko-planinskim predelima i sa lokalnim kratkotrajnim pljuskovima, sem na jugu Srbije gde će biti pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Duvaće slab i umeren vetar, u drugom delu dana mestimično pojačan, severnih pravaca, sa temperaturama od šest do 23 stepena.

U toku noći na visokim planinama prelazak kiše u sneg. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, u pojedinim delovima grada sa pojavom slabe kratkotrajne kiše, slab i umeren, zapadni i severozapadni vetar i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.

Od petka do kraja nedelje (01 - 03.05.) biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz uslove za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak na istoku i jugoistoku zemlje, dok će temperatura biti u padu.

RHMZ