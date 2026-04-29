OVAN

POSAO: Danas vam koncentracija lako izmiče i imate utisak da stojite u mestu. Pokušavate da završite više stvari odjednom, ali bez jasnog plana to ide teže nego što ste očekivali. Umesto da se forsirate, napravite pauzu i sagledajte situaciju iz drugog ugla. Dobar je trenutak za planiranje narednih poteza i postavljanje prioriteta.

LJUBAV: Emotivno ste zbunjeni i niste sigurni u pravac u kojem vaša veza ide. Partner može očekivati više jasnoće od vas, ali vi još uvek vagate šta želite. Slobodni Ovnovi razmišljaju o osobi iz prošlosti. Dajte sebi vremena da donesete odluku bez pritiska.

ZDRAVLJE: Umor se gomila i telo vam jasno šalje signale da usporite. Nedostatak sna utiče na raspoloženje i koncentraciju. Potrudite se da večeras legnete ranije i odmorite se kvalitetno.

BIK

POSAO: Možete se naći na meti kritika zbog manjka fokusa ili odlaganja obaveza. Iako vi ne vidite problem, okolina očekuje više angažovanja. Manje prepreke su moguće, ali nisu nepremostive. Organizacija i disciplina su ključ dana.

LJUBAV: U emotivnom životu postoji određena nedorečenost. Ako nešto krijete ili izbegavate razgovor, to može izaći na videlo. Zauzeti Bikovi moraju doneti konkretnu odluku. Slobodni mogu biti u dilemi između dve osobe.

ZDRAVLJE: Nervoza i napetost su pojačani. Potrebno vam je opuštanje, ali i beg od stresnih situacija. Pronađite način da se rasteretite – šetnja ili tišina mogu pomoći više nego što mislite.

BLIZANCI

POSAO: Svesni ste odgovornosti, ali vam promiču važni detalji. Donosite odluke na brzinu, što može dovesti do grešaka. Potrudite se da usporite i sagledate sve opcije pre nego što reagujete. Dan je bolji za analizu nego za akciju.

LJUBAV: Imate potrebu da izrazite emocije, ali kao da ne nalazite pravi način. Partner može pogrešno protumačiti vaše ponašanje. Otvoren razgovor rešava mnogo više nego ćutanje. Slobodni Blizanci mogu delovati neodlučno.

ZDRAVLJE: Osetljivost zuba i desni je naglašena. Ne odlažite kontrolu kod stomatologa. Takođe, stres utiče na vaše opšte stanje – pokušajte da ga smanjite.

RAK

POSAO: Ideja imate na pretek, ali konkretni koraci izostaju. To vas frustrira i stvara osećaj stagnacije. Pokušajte da se fokusirate na jednu stvar i završite je do kraja. Dan je povoljan za planiranje, ali ne i za impulsivne poteze.

LJUBAV: Sloboda vam trenutno prija više nego obaveze. Ne želite da se vezujete, već da istražujete i upoznajete nove ljude. Moguća su zanimljiva poznanstva bez velikih očekivanja.

ZDRAVLJE: Osetljivost organizma je pojačana. Izbegavajte alkohol i loše navike. Disciplina u ishrani i odmoru doneće vam stabilnost.

LAV

POSAO: Prestajete da se poredite sa drugima i shvatate da je vreme da krenete svojim putem. Ambicija raste, ali i potreba za konkretnim rezultatima. Ako preuzmete inicijativu, možete napraviti ozbiljan pomak. Finansije se postepeno popravljaju.

LJUBAV: Ljubomora može pokvariti odnos ako ne držite stvari pod kontrolom. Partner želi više slobode nego što ste spremni da date. Pokušajte da pronađete balans između emocija i razuma.

ZDRAVLJE: Problemi sa varenjem mogu se pojaviti ako ne pazite šta jedete. Izbegavajte tešku hranu i uvedite laganiju ishranu.

DEVICA

POSAO: Pokušavate da održite balans u odnosima, ali komunikacija sa kolegama postaje konfuzna. Neko vas može pogrešno razumeti. Budite jasniji i direktniji u izražavanju.

LJUBAV: Razmišljate o ljubavi, ali kada treba da donesete odluku – povlačite se. Strah od pogrešnog izbora vas koči. Opustite se i pustite da se stvari razvijaju prirodno.

ZDRAVLJE: Alergije su naglašene, pa obratite pažnju na okruženje i ishranu. Imunitet vam je oslabljen – dodatni vitamini mogu pomoći.

VAGA

POSAO: Trudite se da sve završite na vreme, ali vas loša organizacija usporava. Danas je ključno da napravite jasan plan. Ne preuzimajte više obaveza nego što možete da završite.

LJUBAV: Ograničili ste sebe u izborima i to vas koči. Vreme je da podignete samopouzdanje i ne pristajete na manje nego što zaslužujete. Izbegavajte impulsivne reakcije.

ZDRAVLJE: Osetljiv stomak zahteva pažnju. Lagana ishrana i redovni obroci biće vam od pomoći.

ŠKORPIJA

POSAO: Dan prolazi mirno, bez većih obaveza. Imate priliku da predahnete i saberete misli. Iskoristite ovo vreme za planiranje narednih poteza.

LJUBAV: Flert i nova poznanstva su naglašeni. Privlačite pažnju gde god se pojavite. Moguća je zanimljiva komunikacija sa osobom koja vas intrigira.

ZDRAVLJE: Obratite pažnju na krvne sudove i cirkulaciju. Uvedite više kretanja u svakodnevnicu.

STRELAC

POSAO: Ako ne iznesete jasno svoj stav, drugi će odlučivati umesto vas. Danas je važno da budete direktni. Samopouzdanje vam donosi prednost.

LJUBAV: Dok ne definišete šta želite, situacija ostaje ista. Kada budete sigurni u sebe, stvari će se pokrenuti. Promene dolaze kroz vašu odluku.

ZDRAVLJE: Stomak je osetljiv. Izbegavajte brzu i začinjenu hranu.

JARAC

POSAO: Lako možete pogrešiti u proceni, posebno kada su finansije u pitanju. Danas nije idealan za važne odluke. Sačekajte povoljniji trenutak.

LJUBAV: Partner može sumnjati u vaša obećanja. Pokušajte da budete realniji i smanjite očekivanja. Iskrenost će rešiti nesporazume.

ZDRAVLJE: Sinusi su osetljivi. Izbegavajte hladnoću i nagle promene temperature.

VODOLIJA

POSAO: Niste previše zainteresovani za obaveze i više vam prija opušten tempo. Ipak, neke stvari neće moći same da se reše. Pokušajte da napravite minimum discipline.

LJUBAV: Samopouzdanje vam je visoko, ali možete privući osobu koja voli igre i nepredvidive odnose. Budite oprezni kome verujete.

ZDRAVLJE: Hormonski balans može biti narušen. Ne preskačite kontrole i slušajte svoje telo.

RIBE

POSAO: Planovi ne idu onako kako ste zamislili, ali to ne znači da treba odustati. Prilagodite se situaciji i budite fleksibilni. Organizacija je ključ uspeha.

LJUBAV: Partner očekuje vašu inicijativu. Ako ne napravite prvi korak, stvari će stagnirati. Sada je pravi trenutak da pokažete šta želite.

ZDRAVLJE: Glavobolja i napetost su mogući. Više boravite na svežem vazduhu i smanjite stres.