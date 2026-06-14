Bivši supružnici Jelena Karleuša i Duško Tošić okupili su se zajedno sa ćerkama Atinom i Nikom povodom jednog od najvažnijih trenutaka u životu njihove naslednice.

Povod za porodično okupljanje bio je poseban, Atina je uspešno završila školovanje u prestižnoj privatnoj britanskoj školi, a tim povodom organizovana je svečanost kojoj su prisustvovali najbliži članovi porodice.

Mlada maturantkinja zablistala je u tradicionalnoj maturskoj odori i sa karakterističnom kapicom koju nose svi diplomci, simbolično obeleživši kraj jednog važnog životnog poglavlja i početak novih izazova koji je očekuju.

Prema saznanjima izvora bliskog porodici, njih dvoje tokom događaja sedeli su zajedno, pristojno se pozdravili i ponašali krajnje korektno.

Kako navodi sagovornik za medije, čitava svečanost protekla je u prijatnoj atmosferi, bez tenzija i neprijatnih situacija, a pažnja svih prisutnih bila je usmerena isključivo na Atinin uspeh i obeležavanje njenog velikog dana.

Podsetimo, nedavno je u javnosti odjeknula vest da je nekadašnji fudbalski reprezentativac Srbije ponovo zaljubljen, što je i sam potvrdio. Ubrzo nakon toga otkriven je i identitet njegove nove partnerke.

Reč je o Nori, javnosti do sada nepoznatoj ženi, koja je razvedena i ima dvoje dece.

Prema navodima izvora, njihova veza traje već pet meseci, a od tada se često pojavljuju zajedno.

Njihov odnos, kako tvrde upućeni, za sada funkcioniše bez većih turbulencija.

Iako se trude da svoju romansu sačuvaju daleko od očiju javnosti, informacije o novoj ljubavi bivšeg fudbalera vremenom su počele da dospevaju u medije.

Upoznavanje Tošića sa novom devojkom

Zanimljivo je da postoje dve verzije priče o njihovom upoznavanju.

Prema jednoj, njih dvoje stupili su u kontakt putem društvenih mreža, gde je započela njihova komunikacija, nakon čega su počeli i privatno da se viđaju.

Druga verzija, koja kruži među njihovim prijateljima, navodi da se njihov prvi susret dogodio u jednom restoranu, preko zajedničkog prijatelja.

Bez obzira na okolnosti iz privatnog života, Jelena i Duško ovog puta ostavili su sve po strani kako bi zajedno podržali ćerku i prisustvovali jednom od najvažnijih trenutaka u njenom životu.

Alo/Kurir