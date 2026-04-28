Zbog velike tragedije na auto-putu Ruma - Šabac u kojoj je život izgubilo troje mladih Šapčana, proglašen je Dan žalosti u ovom gradu.



Odluku o proglašenju Dana žalosti potpisao je gradonačelik Šapca dr Aleksandar Pajić.

"Za Dan žalosti određuje se 29.4.2026. godine. Dan žalosti obeležiće se spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Grad Šabac. Za vreme Dana žalosti zabranjeno je emitovanje narodne i zabavne muzike, odnosno održavanje programa zabavnog karaktera na javnim mestima i u ugostiteljskim i drugim objektima", navodi se u odluci koju je potpisao gradonačelnik dr Aleksandar Pajić.

Podsećamo, u saobraćajnoj nesreći koja se juče dogodila na auto-putu Ruma - Šabac živote su izgubili Lenka R. (22), Vuk G. (20) i vozač "golfa" Dejan Đ. (25) iz Dobrića, kod Šapca, kao i vozač koji se u njih zakucao u svom fordu, vozeći kontra smerom, Miodrag P. (48).