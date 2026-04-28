Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava granične policije podseća građane da su nadležni organi Evropske unije, od 10. aprila 2026. godine, otpočeli potpunu primenu Sistema ulaska/izlaska (Entry/Exit System - EES) koji, pored redovne granične kontrole, predviđa i dodatne biometrijske provere za putnike koji dolaze iz država koje nisu članice Evropske unije.

Kako bi se izbegla duža zadržavanja na graničnim prelazima, posebno za vreme praznika i predstojeće letnje sezone, Uprava granične policije podseća građane koji putuju u zemlje Evropske unije da mogu da koriste alternativne granične prelaze Republike Srbije sa zemljama članicama EU.

Spisak graničnih prelaza Republike Srbije sa Mađarskom, Rumunijom, Republikom Bugarskom i Republikom Hrvatskom, kao i radno vreme ovih graničnih prelaza, možete pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova.