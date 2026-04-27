Teška saobraćajna nezgoda dogodila se danas oko 8 časova u mestu Banja kod Aranđelovca kada je došlo do sudara dva teretna vozila, a pri čemu su dve osobe povređene.

Prema prvim informacijama, jedna osoba zadobila je teške telesne povrede, dok je druga zadobila lake telesne povrede, a obe su sanitetima Hitne pomoći prevezene na dalju dijagnostiku.

Kako se saznaje, nezgoda se dogodila kada su se teretna vozila iz suprotnih smerova, iz za sada nepoznatih razloga, direktno sudarila.

