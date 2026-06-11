Devetogodišnji učenik jedne osnovne škole u Velikoj Gorici ugušio se krofnama u ponedeljak tokom obroka, potvrdio je izvor upoznat s tragedijom za RTL Danas. Uprkos brzoj reakciji učiteljica i Hitne pomoći, detetu nije bilo spasa.

Prema nezvaničnim informacijama, dečak je istovremeno stavio dve krofne u usta, što je dovelo do gušenja.

Lokalni novinari su o tragediji razgovarali s dežurnom doktorkom Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanjom Kos, koja je učestvovala na intervenciji. Kada je tim Hitne pomoći stigao, u učionici su učiteljice pristupile masaži srca i davale veštačko disanje. Dete je tada, kaže, već bilo plavo i nije reaggovalo.

"Nije disalo i nije mu radilo srce. Pristupili smo dalje postupku oživljavanja, do trenutka kada smo primetili da dete ne reaguje. Još dodatno su se primetile pojave sigurnih znakova smrti. Prekinuli smo oživljavanje u 15.35 minuta", navodi Kos i dodaje da im je svima žao zbog tragičnog epiloga.

Reanimacija, koju su započele učiteljice, pa nastavili lekari, trajala je oko 45 do 50 minuta.