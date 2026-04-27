Za budžet od oko 5.000 evra i dalje je moguće pronaći pouzdan, udoban i bezbedan polovan automobil. Izbor je širok – od malih gradskih modela do porodičnih vozila, pa čak i zanimljivih „vozačkih“ klasika. Iako su kilometraže često veće, a oprema skromnija nego kod novijih auta, uz dobar izbor možete dobiti mnogo za uložen novac.

1. Toyota Auris

Često nazivan „japanskim Golfom“, Auris je pouzdan i praktičan model. Nudi benzince, dizelaše i vrlo štedljiv hibrid. Motori su generalno izdržljivi, ali obratite pažnju na stanje menjača, kvačila i vešanja, kao i na eventualnu rđu.

2. Volvo C30

Kompaktan i drugačiji, sa kvalitetnim enterijerom i prepoznatljivim staklenim gepekom. Benzinci 1.6 su najisplativiji, dok su turbo verzije za ljubitelje vožnje. Proveriti nosače motora i moguće curenje vode.

3. Honda Jazz

Mali spolja, ali iznenađujuće prostran iznutra. Poznat po pouzdanosti i praktičnosti. Motori su dugotrajni, a jedina mana su brže trošenje kočnica.

4. Ford C-Max

Dobar izbor za porodice koje traže prostor i funkcionalnost. Ipak, može imati probleme sa elektronikom i vešanjem, a EcoBoost motori zahtevaju pažnju.

5. Volkswagen Caddy

Pravi radnik među automobilima – praktičan, izdržljiv i prostran. Dizel motori su najbolji izbor, a stanje vozila dosta varira od primerka do primerka.

6. Suzuki Jimny

Mali terenac velikih mogućnosti. Idealan za avanturiste i loše puteve. Ključno je proveriti stanje šasije i vešanja zbog terenske vožnje.

7. BMW Serija 5 (E39)

Mladi klasik koji i dalje nudi luksuz i odličnu vožnju. Šestocilindrični motori su izdržljivi, ali proverite rashladni sistem, uljna curenja i rđu.

8. Mazda MX-5 (NB)

Jedan od najzabavnijih automobila na listi. Lagan, jednostavan i savršen za vožnju sa zadnjim pogonom. Obratiti pažnju na koroziju pragova i lukova.

Seat Exeo

Retko se viđa na našim putevima, ali oni koji ga poznaju znaju da je zapravo „prepakovani“ Audi A4 B7, koji se pojavio u trenutku kada je novija generacija već bila na tržištu. Upravo zato Exeo donosi kvalitet iz Ingolštata po nižoj ceni, pa predstavlja odličnu priliku među polovnjacima. Odlikuju ga Euro 5 motori, enterijer preuzet iz Audija i elegantan dizajn kabine. Pri kupovini obavezno proverite kada je menjan zupčasti kaiš, stanje odvoda vode (zbog moguće vlage u kabini), kao i DPF i EGR ventile kod TDI motora. Elektronika je generalno pouzdana.

Škoda Citigo

Najmanji model iz Škode ređe se sreće kod nas nego njegov „blizanac“ Volkswagen Up, ali je jednako zanimljiv izbor. Ovaj gradski mališan dolazi sa troja ili pet vrata, kao i u benzinskoj ili električnoj verziji. Citigo se izdvaja kao jedna od najpraktičnijih kupovina u svojoj klasi – jednostavan je za vožnju, štedljiv i iznenađujuće dobro opremljen. Zahvaljujući jednostavnoj tehnici, vrlo je pouzdan, a 1.0 MPI motori su dugotrajni, pod uslovom da je redovno servisiran.