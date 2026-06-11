Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslvoa Esmail Bagei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama".

Bagei je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno menjale stav".

On je rekao da Katar i Pakistan aktivno učestvuju u posredničkim naporima, ali da su nedavne akcije SAD, odnosno napadi na Iran, uticale na diplomatski proces. Istakao je da je situacija u vezi sa Ormuskim moreuzom postala sve manje bezbedna zbog američkih akcija.

Ranije danas, američki predsednik Donald Tramp je saopštio da je otkazao je planirane raketne udare i bombardovanje Irana do kojih je trebalo da dođe večeras, nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Novinarima u Beloj kući rekao je da očekuje da u narednim danima bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su "dokumenti blizu konačnih oblika".

Prema njegovim rečima, Ormuski moreuz biće otvoren čim bude potpisan sporazum. Tramp je naveo da je reč o "memorandumu o razumevanju", opisujući ga kao veoma "snažan" i "detaljan". Kako je rekao, iranski pregovarači odobrili su nacrt sporazuma, i izrazio nadu da je isto učinio i vrhovni lider ajatolah Modžtaba Hamnei.