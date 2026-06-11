Čuveni samoprozvani "kralj obrva" Adam Adaktar i njegova porodica ponovo su privukli veliku pažnju javnosti nakon emitovanja porodičnog rijaliti programa.

Centralna tema o kojoj se najviše govorilo bio je luksuz u kojem porodica živi, zbog čega su se mnogi zapitali kako su stekli toliku finansijsku moć i imovinu.

Iako su poznati po biznisu ulepšavanja i oblikovanja obrva, javnost je posebno intrigirao podatak da su sebi obezbedili život na visokoj nozi, koji uključuje vozni park luksuznih automobila, vile na Dedinju i brojne druge vredne nekretnine i posede.

Poseduju pet firmi

Kako bi otklonili spekulacije, iz porodice su pojasnili da Adam, njegova supruga, majka, tetka i baka zajedno poseduju pet firmi, a da im najveći prihod donosi kompanija koja se bavi prodajom licenci za rad po njihovim standardima.

"Adaktar Kozmetiks" je prva firma koja se bavi tehnikama iscrtavanja obrva.

Pored toga, porodica ima i dve kompanije koje proizvode kozmetičke preparate za obrve, kao i firmu koja se bavi negom kose, a koja je u vlasništvu njegove majke Alis. Poslednje navedeno preduzeće, kako ističu, ostvaruje i najveće prihode.

Osim prodaje proizvoda putem interneta, poseduju i više prodajnih lokacija u gradovima kao što su Beograd, Novi Sad, Niš, Podgorica i Sarajevo.







