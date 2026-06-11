Muškarac S. R. (39) ubijen je večeras oko 19.30 časova ispred svoje porodične kuće u Paraćinu, saznaje se nezvanično.

Prema prvim informacijama, do ubistva je došlo nakon kraće rasprave, kada je S. R. zadobio više ubodnih rana oštrim predmetom.

Na mesto događaja ubrzo su stigle policijske ekipe i hitna pomoć, ali povređenom muškarcu nije bilo spasa.

Kako se nezvanično saznaje, osumnjičeni je ubrzo pronađen i uhapšen i određeno mu je zadržavanje.

Policija je obavila uviđaj, a okolnosti pod kojima je došlo do zločina biće utvrđene daljom istragom.

(Blic)