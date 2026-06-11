Pukovnik Vladan Kosić Kos (59), legendarni pilot, dugogodišnji pripadnik Državne bezbednosti i nekadašnji komandant Helikopterske jedinice MUP-a Srbije, sahranjen je danas na groblju u selu Petka kod Lazarevca.

Dok su ga na zemlji ispraćali porodica, prijatelji i kolege, nebom su preletela četiri helikoptera, kao pozdrav komandantu koji je decenijama bio deo njihovog zvuka, njihove posade i njihovog puta.



- Pukovnik Vladan Kosić Kos pripadao je generaciji pilota koja je živela za let, a ne za slavu. Iza njega nisu ostali samo sati provedeni u vazduhu, već ljudi koje je prevozio, spasavao, obučavao i vodio. Ostalo je poverenje koje se stiče samo među onima koji zajedno poleću. Danas je nebo nad Srbijom bilo tiše za jednog pilota, a Helikopterska jedinica siromašnija za jednog od svojih ljudi. Neka mu je večna slava i hvala - navedeno je na Instagram stranici MUP Srbije.