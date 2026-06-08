Pripadnici policije su pronašli veliku količinu narkotika u kontejnerima koji su pristigli iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u baltičku luku Gdinja, a informaciju o pošiljci su vlasti dobile od britanske poreske uprave, prenosi Rojters.

"Ne moram da vam kažem šta bi se dogodilo kada bi takva količina ove užasne droge stigla na poljsko tržište", rekao je ministar unutrašnjih poslova Poljske Marcin Kirvinski.

Droga je bila sakrivena u pošiljci dekorativnih cigli i otkrivena je pomoću rendgenske opreme, dodaje se u saopštenju.

Tri poljska državljanina su privedena u vezi sa ovim slučajem, a istraga je i dalje u toku.