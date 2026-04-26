U automobilu su bila tri mladića, a jedan od njih, K. K. (20), podlegao je zadobijenim povredama. Stradali mladić je iz Novog Pazara i bio je student mašinstva u Kraljevu. Mladić je poznat među prijateljima i kolegama kao vredan, nasmejan i uvek spreman da pomogne drugima.

Posebno mesto u njegovom životu zauzimao je fudbal i ljubav prema klubu FK Novi Pazar, čiji je bio verni navijač. Često je sa društvom posećivao utakmice, ponosno noseći šal voljenog kluba, a prijatelji ga pamte kao nekoga ko je umeo da širi pozitivnu energiju i okuplja ljude oko sebe.

Bio je omiljen u društvu, vedrog duha i velikog srca, zbog čega je vest o njegovoj smrti duboko potresla sve koji su ga poznavali. Njegovi prijatelji i poznanici opraštaju se od njega uz reči tuge, ali i sećanja na zajedničke trenutke koje će zauvek nositi u srcu.

(Informer)