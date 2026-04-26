Kancelarija predsednika Izraela Isaka Hercoga potvrđuje da predsednik nastoji da postigne sporazum o priznanju krivice između premijera Benjamina Netanjahua i tužilaca u vezi sa suđenjem premijeru za korupciju, koje je sada u sedmoj godini.

Hercogova kancelarija izdala je saopštenje kao odgovor na izveštaj Njujork tajmsa u kojem se pozivaju zvaničnici bliski predsedniku, prenosi Tajms of Izrael.

- Kao što je već nekoliko puta rekao u prošlosti, predsednik Isak Hercog smatra postizanje sporazuma između strana u slučajevima premijera Netanjahua pravilnim i ispravnim rešenjem - saopštila je Hercogova kancelarija, prenosi Tajms of Izrael.

- Pregovori o sporazumu su neophodan deo pokušaja da se strane dovedu do sporazuma. Stoga, predsednik smatra da je ispravno prvo, pre nego što se razgovara o samom zahtevu za pomilovanje, iscrpeti proces koji bi mogao dovesti do postizanja sporazuma između strana, van zidina suda - navodi se u saopštenju.

Prema izveštaju Njujork tajmsa koji se pripisuje „dvojici visokih izraelskih zvaničnika sa direktnim poznavanjem razmišljanja gospodina Hercoga“, predsednik ne planira da odobri Netanjahuov zahtev za pomilovanje u bliskoj budućnosti i veruje da postoje druge opcije osim da prihvati ili odbije zahtev za pomilovanje. Međutim, zvaničnici nisu pružili nikakve detalje o tome kako bi mogao da izgleda sporazum o priznanju krivice.